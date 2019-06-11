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Барановская носит каблуки, чтобы быть одного роста с сыном

Сын Аршавина уже догнал маму по росту.

Барановская носит каблуки, чтобы быть одного роста с сыном
Юлия Барановская (Фото: Globallookpress.com)

Ведущей программы «Мужское/Женское» на Первом канале Юлии Барановской приходится носить каблуки для того, чтобы быть одного роста с 13-летним сыном Артемом. Сын футболиста Андрея Аршавина уже перегнал по росту маму.

«Когда сын с тобой одного роста, а чувствуешь себя по-прежнему на 18 лет», — подметила телеведущая.

Одна из подписчиц Юлии Барановской под ником @pelmeshkalena заметила, что сын уже перерос телеведущую, но пока это не заметно. Ведь его мама надела каблуки.

«Учитывая, что вы на каблуках, сын повыше ростом», — добавила поклонница Юлии.

К слову, снимок телеведущей со старшим сыном на музыкальной премии «МУЗ-ТВ» оценил и друг Барановской Николай Басков. Он поставил «лайк» под фото Юлии Барановской на ее личной страничке в Instagram.

Юлия Барановская
Николай Басков оценил снимок Юлии Барановской с сыном (Фото: Instagram.com/baranovskaya_tv)

Ранее снимком с 17-летним сыном Лукасом делилась российская модель Наталья Водянова. Старший из детей знаменитости давно обогнал знаменитую маму по росту.

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Андрей Аршавинзвездные детиЮлия Барановская
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Барановская носит каблуки, чтобы быть одного роста с сыном
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