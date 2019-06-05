Счастлива и в цветах: Барановская поделилась портретным фото

34-летняя Юлия Барановская на личной страничке в Instagram опубликовала свежее фото. Ведущая программы «Мужское/Женское» на Первом канале поучаствовала в портретной фотосессии, попозировав перед объективом фотокамеры с букетом цветов. Понравившийся кадр экс-возлюбленная футболиста Андрея Аршавина разместила в микроблоге, попутно обратившись к своим верным почитателям. Многодетная телеведущая подметила, что в последнее время она пребывала в плохом настроении, однако благодаря поддержки поклонников, Юлия снова ощутила вкус жизни, вернувшись к позитиву. Еще 3 июня телеведущая отпраздновала свой день рождения.

«Я абсолютно счастлива. Огромное всем спасибо за поздравления!! Я в последнее время была не в очень хорошем настроении, но после такого количества мега позитивной энергии, которую вы мне подарили, я вернула свое отличное настроение!!!» — добавила телеведущая.

Напомним, что от футболиста Андрея Аршавина Юлия Барановская родила троих детей: сына Артема, ему 13 лет, дочку Яну, ей 11 лет и Арсения, которому в августе исполнится семь лет. Младший из отпрысков телеведущей занимается в детской академии «Барселона». Как и его отец Арсений увлекается футболом.