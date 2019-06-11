Галкин обратил внимание на фото Высоцкой в бикини на пляже

Максим Галкин не оставил без внимания свежий пост на страничке актрисы Юлии Высоцкой. Ведущий программы «Лучше всех!» и «Сегодня вечером» давно подписан на микроблог избранницы режиссера Андрея Кончаловского.

45-летняя телеведущая разместила свежее пляжное фото, на котором она запечатлена в бикини. Супруг Аллы Борисовны оценил кадр Высоцкой, оставив «лайк» под ее снимком в Instagram. Также фото Юлии понравилось модели Оксане Федоровой, певцу Денису Кляверу и актрисе Любови Толкалиной.

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Напомним, что Юлия Высоцкая подарила режиссеру Андрею Кончаловскому двоих детей: дочку Марию и сына Петра. Еще шесть лет назад супруг телеведущей попал в ДТП во Франции. На момент аварии в авто находилась дочка режиссера — Маша. Девочка получила серьезные травмы, и медики ввели ее в состояние искусственной комы. Родители до сих пор не рассказывают о состоянии дочери, но не теряют надежды, что она сможет вернуться к полноценной жизни.