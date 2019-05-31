Звездный стиль

Высоцкая в халате и Каменских в купальнике показали свои фото на яхтах

Супруга Потапа вслед за возлюбленной Андрея Кончаловского устроила импровизированную фотосессию на арендованном судне.

Высоцкая в халате и Каменских в купальнике показали свои фото на яхтах
Юлия Высоцкая и Настя Каменских (Фото: Globallookpress.com)

Настя Каменских вместе с новоиспеченным супругом проводит уединенный медовый месяц. Несколькими часами ранее украинская исполнительница разместила на личной страничке в Instagram фото в леопардовом купальнике, позируя на арендованной яхте. К слову, ранее возлюбленная режиссера Андрея Кончаловского — 45-летняя Юлия Высоцкая — также позировала на яхте. Однако поверх бикини она накинула белый халат. Образ актрисы дополнили солнцезащитные очки.

Юлия Высоцкая
Юлия Высоцкая позирует на яхте в халатике (Фото: Instagram.com/juliavysotskayaofficial)

Настя Каменских уже публиковала фото в белом бикини. Девушка призналась, что осталась довольна свадебной церемонией. На празднике певица предстала в белоснежном платье и фате. Потап примерил костюм в светлых тонах.

«В голове и сердце только радость и счастье… Пытаюсь работать, но совершенно не получается — не хочу, живу, смеюсь, люблю», — отметил исполнитель, поделившись совместным снимком с избранницей.

Настя Каменских
Настя Каменских примерила леопардовый купальник (Фото: Instagram.com/kamenskux)

Ни для кого не секрет, что Юлия Высоцкая тщательно следит за своим рационом, а также ежедневно бегает 10-12 километров.

Вам может быть интересно:

Медовый месяц в разгаре: Каменских в белом бикини позировала для пляжного фото Милявская лаконично высказалась о союзе Насти Каменских и Потапа Счастливая жена: Каменских поделилась первым снимком из свадебного путешествия

Тэги:

Настя КаменскихПотапСвадьба Насти Каменских и ПотапаЮлия Высоцкая
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Высоцкая в халате и Каменских в купальнике показали свои фото на яхтах
Интересно?
Поделись с друзьями: