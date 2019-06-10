Звездные истории

«Судьба человека»: Бари Алибасов не общается со старшей дочерью

Продюсер первый раз женился, когда учился в десятом классе.

«Судьба человека»: Бари Алибасов не общается со старшей дочерью
Бари Алибасов/globallookpress.com

Продюсер Бари Алибасов пребывает в медикаментозном сне в одной из столичных клиник. Врачи борются за его жизнь после того, как артист случайно выпил ядовитую жидкость. Между тем несколько месяцев назад Алибасов был гостем проекта «Судьба человека», который выходит на канале «Россия-1». Чтобы поддержать продюсера, на канале решили повторить программу, в которой Бари Алибасов рассказал много интересных фактов о личной жизни.

Алибасов женился в десятом классе/globallookpress.com

Оказывается, первый раз продюсер сыграл свадьбу, будучи десятиклассником. Он влюбился в одноклассницу Светлану Боховчук. «В ЗАГСе к нашему решению отнеслись с пониманием и зарегистрировали. Я понимал всю ответственность. У Светы папа был военным. Знал, что мне придется отвечать перед ним. Мы даже после свадьбы жили раздельно, потому что были несовершеннолетними», — заметил продюсер.

После школы Бари Алибасов поступил в строительный институт в Усть-Каменогорске. Какое-то время Светлана приезжала к нему. Вскоре на свет появилась дочь. «Наша любовь, к сожалению, кончилась. Мы редко виделись. В институте я не скучал. Меня окружали толпы девчонок. Денег тогда у меня было немерено. Я ходил в самых модных ботинках», — заметил продюсер.

Как отметил Бари, со своей дочерью от Светланы Боховчук он встретился только спустя тридцать лет. «Расстояние размывает чувства. Она с матерью живет во Львове, а я в Москве, поэтому мы практически не общаемся», — сказал он.

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Бари АлибасовПрограмма "Судьба человека"Светлана Боховчук
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«Судьба человека»: Бари Алибасов не общается со старшей дочерью
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