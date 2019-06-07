Без суеты: Безрукова рассказала, как проводит выходные

Свободное время актриса посвящает друзьям, ходит в кино и балует себя чем-то вкусненьким.

54-летняя Ирина Безрукова признает: актерская профессия подразумевает под собой частые перелеты, ночные съёмки, репетиции. Поэтому свои выходные знаменитость проводит с максимальной пользой для себя. По словам актрисы, в эти дни можно отвлечься от суеты, посвятить время близким и друзьям.

«Накануне выходного я сначала отключаю будильник, задергиваю шторы – у меня в спальне шторы не пропускают свет – и отключаю будильник. Сплю ровно до тех пор, пока не проснусь сама», — приводит слова Ирины Безруковой Teleprogramma.pro.

По мнению актрисы, здоровый сон помогает восстановиться. Поэтому выходные Ирина старается провести без спешки и переживаний о графике. Безрукова посвящает это время не только себе, но и друзьям. Появляется редкая возможность выбраться в кино, побеседовать с интересными людьми или просто посидеть где-нибудь на летней веранде. Такие моменты особенно дороги актрисе.