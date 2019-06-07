Ирина Безрукова: «Я стала комментатором кино для незрячих»»

Актриса рассказала о выходных, вдохновляющих картинах и спектаклях для незрячих людей.

Ирина Безрукова остается одной из самых востребованных российских актрис. Невероятно ухоженная, утонченная женщина, в которой гармонично сочетаются красота и талант. В эксклюзивном интервью порталу Teleprogramma.pro Ирина Безрукова рассказала о своем стиле, выходных и специальности тифлокомментатора.

– Ирина, вы всегда стильно выглядите, следите за модой или получается само собой?

– Я слежу за современными тенденциями и что-то совсем уж неактуальное не надену. Мода — скоротечна, а стиль – вне времени. Поэтому я стараюсь выбирать модные образы и иногда придерживаюсь классического стиля, чтобы выглядеть гармонично.

– Есть ли у вас винтажные вещи?

– Почти нет, есть несколько театральных сумочек, которые не выходят из моды. А так, специально, я не коллекционирую винтажную одежду.

О творчестве

Ирина Безрукова рассказала, что 12 июня в Московском Губернском театре состоится премьера спектакля «Бесконечный апрель», в котором актриса играет одну из главных ролей. По просьбе зрителей, камерный спектакль адаптировали для большой аудитории и теперь на представление попасть гораздо проще, чем раньше.

– Спектакль был поставлен молодым режиссером Анной Горушкиной, он — авторский и был рассчитан всего на 70 зрителей, – рассказала Ирина. – Представление проходило в камерном пространстве, в котором зритель буквально слышит дыхание артиста. Сейчас мы переносим спектакль на малую сцену (200 мест) и репетируем в других декорациях. Содержание пьесы сохранится, но сценография немного изменится.

О выходных и самолетах

По словам актрисы, выходные – это время «для себя» и возможность отвлечься от суеты. Ирина Безрукова старается в эти дни встретиться с близкими и развеяться.

– Накануне выходного я сначала отключаю будильник, задергиваю шторы – у меня в спальне шторы не пропускают свет – и отключаю будильник. Сплю ровно до тех пор, пока не проснусь сама. Актерская профессия подразумевает частые перелеты и ночные съемки, поэтому поздние возвращения домой неизбежны. Сон помогает восстановиться, – рассказала Ирина. – Поэтому в выходные стараюсь отдохнуть по максимуму — встречаюсь с друзьями, иду в кино, к парикмахеру, на маникюр, гуляю. Делаю все то же самое, что и обычные люди. Иногда люблю посидеть где-нибудь на летней веранде и съесть что-нибудь вкусное.

– Не страшно летать на самолетах?

– По статистике, самолет – самый безопасный вид транспорта. Поэтому я не боюсь. Сажусь в самолет, как в автобус. У меня за редким исключением всегда все было хорошо, пару раз попала в «болтанку», но все обошлось.

Про кино

Ирина Безрукова рассказала, что любит озвучивать мультфильмы. По ее словам, эта работа требует максимальной самоотдачи и творческого подхода.

– Например, в «Князе Владимире» я озвучивала византийскую принцессу Анну. Ее даже рисовали похожей на меня. В фильме «Про Федота-стрельца, удалого молодца» я дала голос капризной дочке царя. Это было очень интересно для меня, как для актрисы — сыграть что-то мне несвойственное. Своеобразное преодоление себя и игра. И еще волшебница Уна в мультфильме «Снежная королева. Зазеркалье»(2018) говорит моим голосом. Рекомендую для семейного просмотра, эта анимация понравится даже взрослым.

– А какие ваши любимые фильмы?

– Я люблю хорошее кино. Могу посмотреть и легкие фильмы, которые вызывают ностальгию, в том числе и советские картины. Слежу за новинками. Например, из последних премьер понравилась лента «Война Анны» режиссера Алексея Федорченко. Такое авторское кино, практически без слов, но очень интересное. Люблю психологические картины, снятые корейским режиссером Ким Ки Дуком, фильмы мексиканского режиссера Гонсалеса Иньярриту, «Звездные войны» Джоржа Лукаса, «Мстителей» Marvel. У меня там даже есть любимый персонаж – енот Ракета.

О профессии тифлокомментатора

Публика привыкла видеть Ирину Безрукову в фильмах и спектаклях. Но мало, кто знает, что Ирина Безрукова освоила не только актерское мастерство, но и редкую специальность -«тифлокомментатора». По словам знаменитости, для незрячих людей тифлокомментатор – единственный проводник в художественный мир.

– Тифлокомментатор – это человек, который позволяет незрячим «смотреть» спектакль или фильм. Такие люди приходят в кинотеатры, где им дают наушники со специальным сопровождением, они садятся в кресло и смотрят. Я записала своим голосом тифлокомментарии для фильма «Человек-паук», драматической картины «Несмотря ни на что» – лента похожа по сюжету на фильм «Один плюс один». Благодаря звуковому сопровождению, незрячие и слабовидящие люди на 70% лучше понимают, что происходит на экране. Такие зрители могут прийти к нам в Московский Губернский театр – 5 лет назад мы с коллегами впервые в России организовали эту функцию просмотра спектаклей. В репертуаре театра есть десять представлений для взрослых и детей со словесным живым сопровождением, – подытожила Ирина Безрукова.