Бледанс зафиксировала встречу с бывшим мужем

50-летняя Эвелина Бледанс пришла на встречу с бывшим мужем Александром Семиным. Супруги расстались еще в 2017 году, впрочем, до сих пор поддерживают дружеские и доверительные отношения. И это неудивительно: ни Эвелина, ни Александр не забывают о своих родительских обязательствах. Их взаимоотношения никак не отразились на общем ребенке — «солнечном» мальчике Семе. Малыш, как и прежде, окружен заботой и любовью со стороны мамы и папы. На встречу с Семиным телеведущая привела сынишку. В своем микроблоге Эвелина опубликовала свежее фото, на котором она запечатлена в компании экс-супруга и маленького Семена.

«Доброе утро. Будьте счастливы и здоровы!» — написала Бледанс.

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Напомним, что телеведущая была старше своего избранника на 13 лет. Они поженились в 2010 году, а через семь лет приняли решение разойтись. Эвелина не скрывала, что после того, как они с бывшим возлюбленным объявили о разрыве, многие ее поклонники стали писать ей о том, что Александр забросил сына. Сама Бледанс подметила, что экс-супруг повел себя как настоящий мужчина, обеспечив их с Семой всем необходимым. Кроме того, отец мальчика старается как можно чаще видеться с сынишкой, чтобы малыш не чувствовал себя отвергнутым.