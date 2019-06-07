Дети Пугачевой взяли в руки оружие на дне рождения брата

Лиза и Гарри «поиграли в войну» на празднике у Гриши Галкина.

На одной из фанатских страничек Аллы Пугачевой появилась забавная видеозапись. На кадрах можно увидеть группу детей, среди которых есть и Гарри с Лизой Галкины. Они взяли в руки игрушечные пистолеты и автоматы. Ребята бегают и стреляют друг в друга. За происходящим непринужденно наблюдает Алла Пугачева. Детей также на камеру снимает оператор.

Оказывается, Гарри и Лиза Галкины побывали на дне рождения у своего брата Гриши Галкина. Телеведущему он приходится племянником.

Напомним, что Гарри и Лиза Галкины растут очень разносторонними личностями. Они посещают бассейн и различные кружки. Кстати, недавно Примадонна, которая достаточно редко оставляет посты в социальных сетях, опубликовала видеозапись, на кадрах которой можно увидеть, как ее юные дети вместе с ней плавают по водоему на резиновых лодках. Сыну Примадонны во время водного путешествия удалось поймать три рыбки.

А вот Максим Галкин не смог составить компанию своим любимым. В это время он был с концертами в Израиле. После возвращения домой телеведущий приготовил для родных вкуснейший плов. Известно, что Максим Галкин большой кулинарный любитель. В свободное от работы время он всегда с радостью готов постоять у плиты.