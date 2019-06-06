Звездная встреча: Пугачева и Эрнст обнялись на празднике в ресторане

Примадонна отечественной сцены Алла Пугачева и ее супруг Максим Галкин пожаловали на 20-летие популярного московского ресторана «Кафе Пушкинъ». На фанатской страничке звезды в Instagram появилась видеозапись. На кадрах видно, как во время ухода из ресторана к Примадонне подошел генеральный продюсер Первого канала Константин Эрнст. Он нежно обнял супругу Максима Галкина. Затем Эрнст перекинулся парой слов с юмористом и пожал ему руку. После их выхода из ресторана он попросил кого-то из персонала проводить звезд.

Отметим, что в последние дни вокруг звездной семьи кипят нешуточные страсти. Дело в том, что на портале, где главным редактором работает Андрей Малахов, появился компрометирующий текст. В нем, в частности, рассказывалось, что Примадонна и ее муж купили землю и построили трехэтажный коттедж на Кипре. На эти цели они якобы потратили свыше двух миллионов евро.

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Когда Максим Галкин увидел этот материал, то разразился в Instagram гневным постом. Он заявил, что никакой недвижимости на острове у него нет. Что касается европейского гражданства, то, как сказал юморист, он не обязан ни перед кем отчитываться, кроме государства и налоговых органов.

Любопытно, что большинство звезд встали на сторону Галкина в этом конфликте. Правда, нашлись и те, кто поддержал Малахова. Это сделала телеведущая Дана Борисова. Впрочем, известно, что она давняя подруга телеведущего, который регулярно приглашает ее на свои ток-шоу.