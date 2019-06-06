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Материнские будни: Нюша показала на фото семимесячную дочку

28-летняя певица тщательно оберегает своих близких от внимания прессы и поклонников.

Материнские будни: Нюша показала на фото семимесячную дочку
Нюша (Фото: Globallookpress.com)

28-летняя Нюша еще в ноябре стала мамой. Она подарила первенца своему супругу Игорю Сивову. Перед родами исполнительница улетела в Майами, заранее определившись с клиникой и медперсоналом. В Instagram певица уже выкладывала первые фото дочери, старательно укутывая малышку в одеяльце. Однако несколькими часами ранее Нюша опубликовала свежее фото с прогулки, на котором она запечатлена со своей малюткой на руках. Исполнительница предусмотрительно скрыла личико семимесячной крохи. В кадре также запечатлена и певица Ханна.

«Это пост для наших принцесс… Наверняка они его увидят когда-то. 03.06.2019. В этот день мы с вами очень счастливы! Ханна, Ню», — подписала снимок артистка.

В комментариях под фото модель Виктория Лопырева передала девочкам привет от своего сынишки Марка Лео. В одном из своих интервью Нюша призналась, что уговорила мужа присутствовать на родах. Поначалу возлюбленный исполнительницы сомневался, но потом все-таки согласился. И, по словам певицы, Игорь не пожалел о том, что увидел появление на свет их крохи.

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Материнские будни: Нюша показала на фото семимесячную дочку
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