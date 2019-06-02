«Сидеть дома — это не про меня»: Нюша объяснила, почему вышла из декрета

В одном из недавних своих интервью 28-летняя Нюша заговорила о личном, объяснив, почему она отказалась от длительного декретного отпуска. По словам артистки, ей пришлось постепенно возвращаться к былой форме, сидеть на диете ради того, чтобы скинуть ненавистные килограммы. При этом в комментариях на личной страничке в Instagram она сталкивалась с нелестными отзывами в свой адрес. К подобному певица уже успела привыкнуть.

«Мой декрет продлился недолго, но даже это время я выдержала с трудом. Перестать работать мне тяжело. Сидеть постоянно дома я бы точно не смогла – это не про меня», – приводит OK! слова Нюши.

Дочь своему супругу Игорю Сивову певица родила в одной из клиник в Майами. С медперсоналом будущая мамочка определилась задолго до самих родов. Так поступила и модель Виктория Лопырева, которая рожала в Штатах. Отцом ее первенца — сына Марка Лео — стал бизнесмен Игорь Булатов.

К слову, Нюша отказалась от искусственного прикорма, отдав предпочтение грудному вскармливанию. Так же поступила и телеведущая Регина Тодоренко. Вместе с мужем Владом Топаловым она воспитывает сына Михаила. А вот актриса Елизавета Боярская, которая родила второго ребенка от Максима Матвеева признавалась, что считает недопустимой роскошью возможность отказаться от любимого дела. После родов на театральные репетиции она приезжала вместе с сыном Григорием, который спал за кулисами, пока она репетировала свои роли с коллегами по сцене.