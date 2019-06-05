Богомолов публично обратился к Собчак со словами любви

Накануне глава департамента культуры Александр Кибовский назначил нового худрука драмтеатра на Малой Бронной. Им стал режиссер Константин Богомолов. Он продолжает принимать многочисленные поздравления.

Театральный деятель поделился с поклонниками радостным известием, разместив несколько постов в своем блоге в Instagram. Подписчики поздравили его с новой должностью и пожелали всяческих успехов. В комментариях к ним присоединилась и Ксения Собчак.

Телеведущая искренне порадовалась назначению режиссера. Она отметила, что гордится Константином, а этот день стал для нее одним из самых счастливых.

«Любовь моя, все в семью, все в дом», — обратился к ней режиссер.

Поклонники пары порадовались, что пара перестала скрывать отношения. «Так романтично!», «Вы такие милые», «Наконец-то нашелся мужчина, который обращается к Ксении «любовь моя!»» — пишут пользователи соцсети.

Собчак и Богомолов старались не привлекать к себе повышенного внимания, но их постоянно видели вместе. За последнее время пара побывала в Венеции на форуме мирового искусства. По словам свидетелей, знаменитости были очень увлечены друг другом, однако на все вопросы журналистов и поклонников Ксения не давала комментариев.

Как напоминает портал argumenti.ru, на посту худрука Театра на Малой Бронной Богомолов сменил Сергея Голомазова. Некоторое время театр будет закрыт на ремонт, затем в нем возобновятся спектакли. Пока же зрители смогут увидеть постановки в другом здании.