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Невестка Орбакайте не упустила из виду фото 7-летней Клавдии

Певица поделилась с подписчиками свежим фото в Instagram.

Невестка Орбакайте не упустила из виду фото 7-летней Клавдии
Кристина Орбакайте с дочкой Клавдией (Фото: Globallookpress.com)

48-летняя Кристина Орбакайте опубликовала в Instagram свежее фото, на котором запечатлена ее дочка Клавдия. Девочку певица родила от бизнесмена Михаила Земцова. Малышке уже исполнилось семь лет. Внучка Примадонны отечественной эстрады увлекается балетом и дружит с младшими детьми Аллы Борисовны — двойняшками Гарри и Лизой. Когда Клавдия приезжает в гости к бабушке, она играет вместе с наследниками Максима Галкина.

Дочка Кристины Орбакайте
Алена Краснова не оставила без внимания свежий снимок маленькой Клавдии (Фото: Instagram.com/orbakaite_k)

К слову, свежий снимок дочери Орбакайте оценила и невестка певицы — модель Алена Краснова. Девушка вышла замуж за старшего внука Аллы Борисовны — музыканта Никиту Преснякова. Под фото Клавдии в микроблоге певицы Алена поставила «лайк», не упустив из виду снимок малышки.

Сама Краснова делилась с подписчиками кадрами из новой фотосессии. Возлюбленная Никиты, как, впрочем, и сам музыкант пока не  спешит обзаводиться потомством. Зимние каникулы влюбленные провели на Бали, а в марте они летали в Нью-Йорк.

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звездные детиКристина Орбакайте
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Невестка Орбакайте не упустила из виду фото 7-летней Клавдии
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