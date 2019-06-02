Невестка Орбакайте не упустила из виду фото 7-летней Клавдии

48-летняя Кристина Орбакайте опубликовала в Instagram свежее фото, на котором запечатлена ее дочка Клавдия. Девочку певица родила от бизнесмена Михаила Земцова. Малышке уже исполнилось семь лет. Внучка Примадонны отечественной эстрады увлекается балетом и дружит с младшими детьми Аллы Борисовны — двойняшками Гарри и Лизой. Когда Клавдия приезжает в гости к бабушке, она играет вместе с наследниками Максима Галкина.

К слову, свежий снимок дочери Орбакайте оценила и невестка певицы — модель Алена Краснова. Девушка вышла замуж за старшего внука Аллы Борисовны — музыканта Никиту Преснякова. Под фото Клавдии в микроблоге певицы Алена поставила «лайк», не упустив из виду снимок малышки.

Сама Краснова делилась с подписчиками кадрами из новой фотосессии. Возлюбленная Никиты, как, впрочем, и сам музыкант пока не спешит обзаводиться потомством. Зимние каникулы влюбленные провели на Бали, а в марте они летали в Нью-Йорк.