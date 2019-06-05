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Жена Малинина показала фото взрослого сына

Супруга российского певца гордится своей большой и дружной семьей.

Жена Малинина показала фото взрослого сына
Эмма и Александр Малинины / Global Look Press

Эмма Малинина гордится своей большой и дружной семьей и с удовольствием публикует снимки родных на личной странице в Instagram. Так, недавно супруга российского певца поделилась теплым семейным снимком, на котором запечатлены ее мама, свекровь и любимый муж Александр.

На днях старший сын Малининой от первого брака — Антон — отмечал день рождения. Семья устроила по этому поводу праздник в Барселоне.

Эмма Валентиновна поспешила поделиться в Instagram фотографиями с торжества и показать подписчикам своего сына и внуков — Платона и Ариану.

Семья Малининых
Семья Малининых / www.instagram.com/doktoremmamalinina/

Один из снимков оказался по-настоящему трогательным. На нем дедушка Александр Малинин обнимает свою шестилетнюю внучку Ариану.

«Соскучились», — коротко подписала Эмма фотографию с родственниками.

Напомним, что Антон — сын Эммы Валентиновны от первого брака, однако Александр Малинин усыновил его много лет назад, напоминает портал argumenti.ru. Сами же супруги Малинины воспитывают двоих общих детей — Устинью и Фрола. Девушка хочет пойти по стопам отца и стать певицей, а юноша планирует связать свою жизнь с изобразительным искусством.

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InstagramАлександр МалининвнукисемьяЭмма Малинина
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Жена Малинина показала фото взрослого сына
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