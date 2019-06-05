Жена Малинина показала фото взрослого сына

Эмма Малинина гордится своей большой и дружной семьей и с удовольствием публикует снимки родных на личной странице в Instagram. Так, недавно супруга российского певца поделилась теплым семейным снимком, на котором запечатлены ее мама, свекровь и любимый муж Александр.

На днях старший сын Малининой от первого брака — Антон — отмечал день рождения. Семья устроила по этому поводу праздник в Барселоне.

Эмма Валентиновна поспешила поделиться в Instagram фотографиями с торжества и показать подписчикам своего сына и внуков — Платона и Ариану.

Один из снимков оказался по-настоящему трогательным. На нем дедушка Александр Малинин обнимает свою шестилетнюю внучку Ариану.

«Соскучились», — коротко подписала Эмма фотографию с родственниками.

больше по теме Устинья Малинина оценила снимок Рудковской на газоне с 6-летним сыном Музыкальный продюсер поделилась свежим снимком с Гном Гномычем.

Напомним, что Антон — сын Эммы Валентиновны от первого брака, однако Александр Малинин усыновил его много лет назад, напоминает портал argumenti.ru. Сами же супруги Малинины воспитывают двоих общих детей — Устинью и Фрола. Девушка хочет пойти по стопам отца и стать певицей, а юноша планирует связать свою жизнь с изобразительным искусством.