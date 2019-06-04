Эмма Малинина показала на одном фото свою маму и свекровь

Возлюбленная народного артиста России Александра Малинина с легкостью нашла общий язык с мамой своего супруга.

Еще в студии программы «Сегодня вечером» на Первом канале Александр Малинин признался, что ему очень очень повезло с тещей. Клавдия Васильевна практически сразу одобрила выбор дочери, несмотря на то, что за плечами у Эммы уже был опыт серьезных отношений. И она воспитывала сына Антона.

«У нас была любовь с первого взгляда… С первой встречи», — подметил певец, говоря о знакомстве с мамой своей избранницы.

К слову, супруга Александра Николаевича всегда у с уважением и теплотой относилась к свекрови — Ангелине Анатольевне, которая в буквальном смысле упрашивала сына узаконить союз с Эммой.

«Я никак не мог сделать ей предложение! А мама мне говорит — женись на Эмме… Только она сможет сделать тебя счастливым», — добавил исполнитель.

В своем микроблоге Эмма Малинина опубликовала свежее фото, на котором запечатлена ее мама — Клавдия Васильева и мама Александра Малинина — Ангелина Анатольевна.

«Мамочки сегодня с нами даже на репетиции… Перед концертом», — написала супруга певца.

Напомним, что Эмма Малинина подарила исполнителю двойняшек — Фрола и Устинью. Еще в ноябре младшие дети певца отпраздновали свое совершеннолетие.