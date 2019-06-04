ЗВЕЗДЫ

Эмма Малинина показала на одном фото свою маму и свекровь

Возлюбленная народного артиста России Александра Малинина с легкостью нашла общий язык с мамой своего супруга.

Эмма Малинина показала на одном фото свою маму и свекровь
Эмма и Александр Малинина (Фото: Globallookpress.com)

Еще в студии программы «Сегодня вечером» на Первом канале Александр Малинин признался, что ему очень очень повезло с тещей. Клавдия Васильевна практически сразу одобрила выбор дочери, несмотря на то, что за плечами у Эммы уже был опыт серьезных отношений. И она воспитывала сына Антона.

«У нас была любовь с первого взгляда… С первой встречи», — подметил певец, говоря о знакомстве с мамой своей избранницы.

К слову, супруга Александра Николаевича всегда у с уважением и теплотой относилась к свекрови — Ангелине Анатольевне, которая в буквальном смысле упрашивала сына узаконить союз с Эммой.

«Я никак не мог сделать ей предложение! А мама мне говорит — женись на Эмме… Только она сможет сделать тебя счастливым», — добавил исполнитель.

В своем микроблоге Эмма Малинина опубликовала свежее фото, на котором запечатлена ее мама — Клавдия Васильева и мама Александра Малинина — Ангелина Анатольевна.

«Мамочки сегодня с нами даже на репетиции… Перед концертом», — написала супруга певца.

Напомним, что Эмма Малинина подарила исполнителю двойняшек — Фрола и Устинью. Еще в ноябре младшие дети певца отпраздновали свое совершеннолетие.

Вам может быть интересно:

Устинья Малинина оценила снимок Рудковской на газоне с 6-летним сыном 57-летняя Эмма Малинина и ее дочь Устинья позировали в одинаковых мини-платьях «Такая, какая есть»: 57-летняя Эмма Малинина показала себя без макияжа

Тэги:

Александр Малининзвездные детиЭмма Малинина
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Эмма Малинина показала на одном фото свою маму и свекровь
Интересно?
Поделись с друзьями: