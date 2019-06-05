НОВОСТИ

Иосиф Пригожин и Валерия отмечают хрустальную свадьбу

Продюсер и певица прожили вместе 15 лет.

Иосиф Пригожин и Валерия отмечают хрустальную свадьбу
Иосиф Пригожин и Валерия/Фото: instagram

5 июня для одной из известных звездных пар отечественного шоу-бизнеса, певицы Валерии и продюсера Иосифа Пригожина, дата знаменательная. Именно в этот день 15 лет назад звезды официально оформили свои отношения, и, согласно традиции, отмечают хрустальную свадьбу.

«Вопреки всем слухам и прогнозам мы празднуем сегодня 15-летие со дня нашей свадьбы. Для нас это время пролетело как один день. Я по-прежнему продолжаю ухаживать и заботиться о своей любимой, как и в первый день нашей встречи. Не шоу-бизнесом единым…», — пишет на своей странице в социальной сети Instagram Иосиф.

Коллеги артистки и продюсера Егор Крид, Юлия Савичева, Игорь Николаев оставили в комментариях свои поздравления и пожелания.

«Восхищаюсь, потому что наблюдаю это постоянно», — пишет Лолита Милявская.

А Юлия Ковальчук признается, что семейная жизнь и отношения Валерии и Пригожина — отличный пример для подражания.

Любопытно, что видеозаписи самой свадьбы супругов могло и не быть в семейном архиве звездной пары из-за поврежденных жестких дисков. Специалисты Первого канала помогли восстановить съемку. Это стало для Пригожина и Валерии настоящим сюрпризом.

Вам может быть интересно:

Иосиф Пригожин оценил модный летний комбинезон Яны Рудковской «Ходить пока трудно и больно»: Иосиф Пригожин показал «свои» ноги после марафона Пригожин оценил фото 41-летней Орловой в сорочке на кухне

Тэги:

Валерия и Иосиф Пригожинпевицапродюсерхрустальная свадьба
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Иосиф Пригожин и Валерия отмечают хрустальную свадьбу
Интересно?
Поделись с друзьями: