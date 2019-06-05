Иосиф Пригожин и Валерия отмечают хрустальную свадьбу

5 июня для одной из известных звездных пар отечественного шоу-бизнеса, певицы Валерии и продюсера Иосифа Пригожина, дата знаменательная. Именно в этот день 15 лет назад звезды официально оформили свои отношения, и, согласно традиции, отмечают хрустальную свадьбу.

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«Вопреки всем слухам и прогнозам мы празднуем сегодня 15-летие со дня нашей свадьбы. Для нас это время пролетело как один день. Я по-прежнему продолжаю ухаживать и заботиться о своей любимой, как и в первый день нашей встречи. Не шоу-бизнесом единым…», — пишет на своей странице в социальной сети Instagram Иосиф.

Коллеги артистки и продюсера Егор Крид, Юлия Савичева, Игорь Николаев оставили в комментариях свои поздравления и пожелания.

«Восхищаюсь, потому что наблюдаю это постоянно», — пишет Лолита Милявская.

А Юлия Ковальчук признается, что семейная жизнь и отношения Валерии и Пригожина — отличный пример для подражания.

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Любопытно, что видеозаписи самой свадьбы супругов могло и не быть в семейном архиве звездной пары из-за поврежденных жестких дисков. Специалисты Первого канала помогли восстановить съемку. Это стало для Пригожина и Валерии настоящим сюрпризом.