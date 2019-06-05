«Многогранный бриллиант»: Навка выразила свое восхищение Нетребко

Фигуристка Татьяна Навка в Instagram выразила свое восхищение оперной дивой Анной Нетребко. Она считает, что при рождении та получила особый дар, который в итоге воплотила в жизни. Супруга Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента России, считает, что реализовать свой дар в этой жизни Анна Нетребко смогла благодаря родителям. Именно они вовремя заметили и разглядели неординарные способности певицы.

«Анна Нетребко — та самая: неповторимая, невероятная, потрясающая, сексуальная! Она — тот самый многогранный бриллиант, который излучает столько сияния, счастья, света и любви! Удивительная сила таланта и искусства настолько вдохновляет, что после этого концерта хочется жить, творить, любить! Спасибо!» — заявила Татьяна Навка.

больше по теме Татьяна Навка похвасталась восьмикилограммовым уловом Некоторые подписчики обвинили фигуристку в браконьерстве, но она поспешила внести ясность.

Добавим, что Татьяна Навка большая любительница оперы. Она достаточно часто посещает концерты звезд. При этом ранее она уже говорила, что Анна Нетребко является ее любимой исполнительницей.

Любопытно, что не так давно Навка подверглась критике своих поклонников. Дело в том, что в один из выходных дней звезда отправилась на рыбалку. В Сети появился снимок фигуристки с огромной рыбой. В адрес Навки раздались упреки, что она истребляет редкий вид рыб. Сама Татьяна по этому поводу говорила позже, что в водоеме, где она рыбачила, «перенаселение», поэтому рыбу порой необходимо вылавливать, чтобы не погибли другие особи водного мира.