НОВОСТИ

«Я обязана посещать фестиваль»: Татьяна Навка объяснила свои ежегодные визиты в Канны

По словам фигуристки, она является амбассадором ювелирной компании.

«Я обязана посещать фестиваль»: Татьяна Навка объяснила свои ежегодные визиты в Канны
Татьяна Навка/globallookpress.com

Фигуристка Татьяна Навка объяснила, почему каждый год она появляется на красной дорожке Каннского фестиваля. За последнее время супруга Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента России, получила массу вопросов от своих подписчиков. Многие не понимают, зачем она ездит на «чужую землю» и блистает там в ярких нарядах «на потеху публике».

Навка в Instagram отметила, что ее действительно завалили вопросами на этот счет. Она подчеркнула, что людям, судя по всему, просто нравится спрашивать ее об этом, поэтому она должна объясниться. Звезда отметила, что является амбассадором известной ювелирной компании.

«Я обязана быть/посещать Каннский фестиваль и любые другие мероприятия, которые проводятся в партнерстве с этой ювелирной компанией. Таким образом, я рекламирую этот бренд, а также те платья, сумки, разнообразные изделия, которые мне предоставляют различные компании и дизайнеры. Искренне надеюсь, что после этого поста у вас будет меньше таких вопросов», — заявила фигуристка.

Отметим, что Татьяна Навка год из года производит фурор на Каннском фестивале, появляясь в красивых нарядах. В России фигуристка также ведет активную деятельность. Она устраивает ледовые спектакли, в которых задействованы звезды фигурного катания.

Вам может быть интересно:

Милла Йовович в платье от Balmain блистала на кинопремьере в Каннах Кантемир Балагов получил награду Каннского фестиваля за фильм «Дылда» Хелен Миррен нехотя рассталась с платьем, в котором блистала в Каннах

Тэги:

Дмитрий Песковканнский кинофестиваль 2019Татьяна Навка
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Я обязана посещать фестиваль»: Татьяна Навка объяснила свои ежегодные визиты в Канны
Интересно?
Поделись с друзьями: