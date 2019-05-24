«Я обязана посещать фестиваль»: Татьяна Навка объяснила свои ежегодные визиты в Канны

Фигуристка Татьяна Навка объяснила, почему каждый год она появляется на красной дорожке Каннского фестиваля. За последнее время супруга Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента России, получила массу вопросов от своих подписчиков. Многие не понимают, зачем она ездит на «чужую землю» и блистает там в ярких нарядах «на потеху публике».

Навка в Instagram отметила, что ее действительно завалили вопросами на этот счет. Она подчеркнула, что людям, судя по всему, просто нравится спрашивать ее об этом, поэтому она должна объясниться. Звезда отметила, что является амбассадором известной ювелирной компании.

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«Я обязана быть/посещать Каннский фестиваль и любые другие мероприятия, которые проводятся в партнерстве с этой ювелирной компанией. Таким образом, я рекламирую этот бренд, а также те платья, сумки, разнообразные изделия, которые мне предоставляют различные компании и дизайнеры. Искренне надеюсь, что после этого поста у вас будет меньше таких вопросов», — заявила фигуристка.

Отметим, что Татьяна Навка год из года производит фурор на Каннском фестивале, появляясь в красивых нарядах. В России фигуристка также ведет активную деятельность. Она устраивает ледовые спектакли, в которых задействованы звезды фигурного катания.