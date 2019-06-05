После свадьбы: Потап и Настя Каменских поделились домашним видео

Судя по всему, в быту у звездной пары все более чем прекрасно.

Певица Настя Каменских в сторис Instagram разместила видеозапись. На кадрах певица стоит на кухне. Звезда в домашней обстановке. Ее очень нежно обнимает любимый муж Потап. При этом он целует свою супругу в плечико. Судя по всему, у звездной пары все прекрасно в личных отношениях. Они наслаждаются обществом друг друга.

Напомним, что медовый месяц звезды провели в Турции. Они арендовали частный самолет, на котором вылетели на отдых в эту страну вместе со своими друзьями. В свадебном путешествии их сопровождали друзья. Прямо в лайнере влюбленные не скрывали свои чувства, нежно и трепетно обнимаясь друг с другом на камеру.

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Потап и Настя Каменских знакомы с 2006 года. Музыкант в середине двухтысячных искал талантливую девушку, которая пела бы припевы в его композициях. Увидел ее в лице Каменских, но быстро понял, что Настя куда талантливее, нежели просто красотка на подпевках. Вскоре звезды выпустили несколько клипов, которые стали хитами далеко за пределами Украины.

О свадьбе популярных исполнителей стало известно в начале мая. Певец посвятил своей возлюбленной трогательную композицию «Константа», в которой трудно не уловить желание Потапа стать папой. Присутствующая на свадьбе звезд Верка Сердючка позже рассказывала, что Настя тоже признавалась ей в желании иметь детей от своего супруга.