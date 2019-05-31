НОВОСТИ

«Нажрал опять в Турции»: Потап поправился во время медового месяца с Каменских

Музыкант заметил, что вся жизнь впереди, поэтому он обязательно похудеет.

«Нажрал опять в Турции»: Потап поправился во время медового месяца с Каменских
Потап/globallookpress.com

Музыкант Потап, который проводит медовый месяц с женой в Турции, признался, что поправился на курорте. В Instagram он разместил снимок с любимой женщиной. Звезды стоят на яхте. На Насте Каменских красивый леопардовый купальник. Потап стоит в одних шортах и обнимает любимую. «Счастье – это так просто», — кратко подписал снимок с Настей Каменских Потап.

Между тем в комментариях Потап признался, что поправился во время медового месяца. «Нажрал опять в Турции. Но ничего, вся жизнь впереди», — заявил он. По внешнему виду Потапа у него не заметны лишние килограммы. Музыкант в прекрасной физической форме.

Отметим, что несколько лет назад Потап и Настя Каменских сели на диету. На двоих они скинули 50 килограммов. Первой начала бороться с лишним весом Каменских. Потап порой ее подкалывал за лишние килограммы и ей это надоело. Вскоре, поняв, что коллега сильно похудела, о том, чтобы избавиться от лишних килограммов задумался и Потап. Ему удалось сбросить порядка тридцати килограммов.

Потап и Настя Каменских сыграли свадьбу 23 мая в одном их элитных ресторанов под Киевом. На торжестве было огромное количество их друзей. Веселила публику Верка Сердючка. Она дружит со звездной парой уже много лет. На торжестве Андрей Данилко выступал бесплатно.

Вам может быть интересно:

Настя Каменских в леопардовом купальнике позировала Потапу на яхте Медовый месяц: Настя Каменских поделилась в Сети своим «любовным настроением» По стопам отца: Потап помог сыну сочинить рэп для последнего звонка

Тэги:

медовый месяцНастя КаменскихПотапТурция
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Нажрал опять в Турции»: Потап поправился во время медового месяца с Каменских
Интересно?
Поделись с друзьями: