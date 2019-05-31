«Нажрал опять в Турции»: Потап поправился во время медового месяца с Каменских

Музыкант Потап, который проводит медовый месяц с женой в Турции, признался, что поправился на курорте. В Instagram он разместил снимок с любимой женщиной. Звезды стоят на яхте. На Насте Каменских красивый леопардовый купальник. Потап стоит в одних шортах и обнимает любимую. «Счастье – это так просто», — кратко подписал снимок с Настей Каменских Потап.

Между тем в комментариях Потап признался, что поправился во время медового месяца. «Нажрал опять в Турции. Но ничего, вся жизнь впереди», — заявил он. По внешнему виду Потапа у него не заметны лишние килограммы. Музыкант в прекрасной физической форме.

Отметим, что несколько лет назад Потап и Настя Каменских сели на диету. На двоих они скинули 50 килограммов. Первой начала бороться с лишним весом Каменских. Потап порой ее подкалывал за лишние килограммы и ей это надоело. Вскоре, поняв, что коллега сильно похудела, о том, чтобы избавиться от лишних килограммов задумался и Потап. Ему удалось сбросить порядка тридцати килограммов.

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Потап и Настя Каменских сыграли свадьбу 23 мая в одном их элитных ресторанов под Киевом. На торжестве было огромное количество их друзей. Веселила публику Верка Сердючка. Она дружит со звездной парой уже много лет. На торжестве Андрей Данилко выступал бесплатно.