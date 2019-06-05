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Подруга Губина считает, что психика певца пострадала от вседозволенности

Девушка на правах анонимности рассказала о своей жизни с «мальчиком-бродягой».

Подруга Губина считает, что психика певца пострадала от вседозволенности
Андрей Губин/globallookpress.com

Бывшая подруга известного в девяностых годах музыканта Андрея Губина на правах анонимности рассказала о своей жизни с исполнителем. По ее словам, с певцом она встречалась около двадцати лет назад, когда он был на пике популярности. Как утверждает девушка, уже тогда Губин вел себя неадекватно. Причем это происходило от вседозволенности. Певец считал себя королем мира. При этом она заметила, что исполнитель много выпивал в те годы, поэтому и пострадала его психика.

Губин вел аморальный образ жизни/instagram.com/gubin_andrey__/

По ее словам, Губин сильно напивался и начинал названивать. Причем на него находили то порывы нежности, то агрессии. Порой между молодыми людьми из-за этого происходили ссоры.

Также девушка поведала, что Губин встречался только с моделями. При этом его рост всего 160 сантиметров. Он очень придирчиво относился к внешности своих спутниц. Мог часами обсуждать, что у бывшей коленки не той формы. Он измерял рост и длину ног своей предполагаемой избранницы чуть ли не с линейкой. Придирался к любой царапине на теле.

Девушка отметила, что в последнее время часто писали якобы Андрей Губин живет в нищете. Это совсем не так. По ее словам, он получает деньги от авторских отчислений. Набегает примерно 20 тысяч рублей в месяц. Кроме того, певец сдает в аренду помещение, где ранее располагался его офис, сообщает «Комсомольская правда».

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Тэги:

Андрей Губинобраз жизнипроблемы с алкоголем
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Подруга Губина считает, что психика певца пострадала от вседозволенности
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