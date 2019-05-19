Евровидение

Андрей Губин высказался о песне Сергея Лазарева на Евровидении-2019

Музыкант оценил творчество своего коллеги по сцене.

Андрей Губин высказался о песне Сергея Лазарева на Евровидении-2019
Андрей Губин. Фото: East News

Адрей Губин, который практически не появляется на телевидении, стал участником программы «Привет, Андрей», посвященной выступлению Сергея Лазарева на Евровидении в Израиле. Гости шоу обсуждали композицию Scream, с которой музыкант представлял Россию на конкурсе.

Ведущий программы Андрей Малахов обратился к Губину с просьбой оценить конкурсную песню. 45-летний музыкант был краток.

«Нормально, песню слышал», – ответил Губин. Певец не стал вдаваться в подробности, подчеркнув, что не внимательно следил за другими участниками Евровидения.

Исполнитель пришел на съемки программы в клетчатой рубашке и отросшими волосами. Поклонники Андрея Губина обратили внимание, что музыкант резко постарел. Однако в комментариях выразили надежду, что певец вернется на сцену.

«Как же приятно видеть опять Андрея на экране телевизора, пусть даже и не так часто как раньше»; «Надеюсь, что маленькими шажками он постепенно вернётся на большую сцену и будет нас радовать своим голосом и новыми песнями»; «Хочется безумно, чтобы он справился с недугом и вернулся к нам», – написали фолловеры.

Напомним, звезда 90-х Андрей Губин уже более 15 лет не появляется на сцене. Певец перестал выступать в середине 2000-х годов из-за тяжелой болезни. Врачи диагностировали у исполнителя левостороннюю прозопалгию лица – болезнь нервной системы, из-за которой человек испытывает постоянные лицевые боли. По мнению медиков, болезнь спровоцировали недосыпание и хронический стресс.

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Андрей ГубинЕвровидение 2019Постаревший Андрей ГубинСергей Лазарев
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Андрей Губин высказался о песне Сергея Лазарева на Евровидении-2019
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