София Ротару отреагировала на новые фото своей 18-летней внучки

У единственного сына исполнительницы Руслана Евдокименко есть двое детей: 25-летний сын Анатолий и дочь Соня, которая 30 мая отпраздновала свое совершеннолетие.

71-летняя София Ротару не оставила без внимания личные кадры своей 18-летней внучки Сони. Фото из семейного альбома девушка опубликовала в Instagram. В комментариях исполнительница оставила сердечко. На первом снимке в фотоленте внучка певицы позирует вместе с папой Русланом Евдокименко и мамой Светланой. Далее идет кадр, на котором Соня запечатлена с бабушкой Софьей Михайловной.

«Спасибо всем за этот особенный вечер! Моя семья, друзья — я очень ценю вас. Я улыбалась весь день, и это все благодаря вам», – написала Соня на личной страничке в микроблоге.

Отметим, что единственный сын Софии Ротару — 48-летний Руслан Евдокименко очень привязан к своим близким. Невестка артистки Светлана, всего на четыре года младше избранника. Первенцу пары — сыну Анатолию уже исполнилось 25 лет. А дочери Соне, девочку они назвали в честь бабушки — восемнадцать лет.

В Instagram София Михайловна уже публиковала фото с внуками. Юная Соня как и ее бабушка увлекается вокалом, кроме того девушка любит путешествовать. В микроблоге она то и дело публикует свежие кадры из поездок, делясь впечатлениями от увиденного.