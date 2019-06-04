ЗВЕЗДЫ

София Ротару отреагировала на новые фото своей 18-летней внучки

У единственного сына исполнительницы Руслана Евдокименко есть двое детей: 25-летний сын Анатолий и дочь Соня, которая 30 мая отпраздновала свое совершеннолетие.

София Ротару отреагировала на новые фото своей 18-летней внучки
София Ротару (Фото: Globallookpress.com)

71-летняя София Ротару не оставила без внимания личные кадры своей 18-летней внучки Сони. Фото из семейного альбома девушка опубликовала в Instagram. В комментариях исполнительница оставила сердечко. На первом снимке в фотоленте внучка певицы позирует вместе с папой Русланом Евдокименко и мамой Светланой. Далее идет кадр, на котором Соня запечатлена с бабушкой Софьей Михайловной.

«Спасибо всем за этот особенный вечер! Моя семья, друзья — я очень ценю вас. Я улыбалась весь день, и это все благодаря вам», – написала Соня на личной страничке в микроблоге.

Внучка Софии Ротару
София Ротару попозировала с внучкой на свежем снимке (Фото: Instagram.com/iamsofiaeve)

Отметим, что единственный сын Софии Ротару — 48-летний Руслан Евдокименко очень привязан к своим близким. Невестка артистки Светлана, всего на четыре года младше избранника. Первенцу пары — сыну Анатолию уже исполнилось 25 лет. А дочери Соне, девочку они назвали в честь бабушки — восемнадцать лет.

В Instagram София Михайловна уже публиковала фото с внуками. Юная Соня как и ее бабушка увлекается вокалом, кроме того девушка любит путешествовать. В микроблоге она то и дело публикует свежие кадры из поездок, делясь впечатлениями от увиденного.

Вам может быть интересно:

Семья в сборе: 71-летняя Ротару поздравила красавицу-внучку с совершеннолетием Сын 71-летней Софии Ротару показал фото мамы в модных джинсах Стилист о внешности 71-летней Ротару: «Выглядит более чем достойно, учитывая возраст»

Тэги:

звездные детиСофия Ротару
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
София Ротару отреагировала на новые фото своей 18-летней внучки
Интересно?
Поделись с друзьями: