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«Лето, я к тебе готова»: Вера Брежнева поделилась фото в купальном комбинезоне

Певица на своей странице в Instagram порадовала поклонников новым кадром.

«Лето, я к тебе готова»: Вера Брежнева поделилась фото в купальном комбинезоне
Вера Брежнева / Global Look Press

Вера Брежнева — не только успешная певица, счастливая жена и мать, но и обладательница стройной фигуры, которой могут позавидовать многие 20-летние девушки.

Вот-вот наступит лето, однако далеко не все подготовились к жаркому сезону. Речь, естественно, о подтянутости тела. Впрочем, это точно не относится к Вере Брежневой. Словно в доказательство этому она опубликовала фотографию, на которой позирует возле бассейна в черном купальном комбинезоне.

«Лето, я к тебе готова», — подписала снимок в Instagram 37-летняя певица.

В комментариях большинство поклонников по достоинству оценили хорошую форму любимой артистки и поспешили осыпать ее комплиментами. Впрочем, нашлись и те, кто считает, что Брежневой стоит немного поправиться.

«Ну и фигура», «Красотка», «Как хорошо подготовились», «Шикарна, как всегда», «Вера, вам надо чуть массы нарастить, вы уж извините, но правда уж чересчур худоба((», «Вера! Пора полнеть!!!» — отметили подписчики.

Стоит заметить, что фотографию в купальном комбинезоне Вера Брежнева опубликовала через несколько дней после того, как некоторые интернет-пользователи приписали певице третью беременность.

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«Лето, я к тебе готова»: Вера Брежнева поделилась фото в купальном комбинезоне
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