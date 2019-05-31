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Раскол назрел: принцы Уильям и Гарри с женами прекращают совместную благотворительность

Отношения между отпрысками королевской семьи усложнились в последние месяцы.

Раскол назрел: принцы Уильям и Гарри с женами прекращают совместную благотворительность
Британская королевская семья Фото: Reuters

Герцог и герцогиня Кембриджские Уильям и Кейт собираются прекратить совместную профессиональную деятельность с герцогом и герцогиней Сассекскими.

В настоящее время все четверо заняты в благотворительном фонде The Royal Foundation, но уже получили разные резиденции — Сассексы недавно переехали во Фрогмор-хаус, а также имеют собственный персонал в Букингемском дворце.

Королевский источник The Sun заявил, что причиной разрыва могут быть напряженные отношения между Уильямом и Гарри — они не оставались наедине в течение нескольких месяцев.

Он добавил, что от королевской семьи «отколются» Сассексы, поскольку они имеют больше свободы из-за того, что Меган Марк — американка. Речь идет о сложной и длительной процедуре разделения обязанностей во многих совместный инициативах.

«Конечно, вражда из-за статуса, денег и Меган означает, что раскол должен был произойти гораздо быстрее, чем предполагалось. Поэтому, было неизбежно, что их совместная благотворительность также должна быть разделена», — добавил источник.

Ни Букингемский, ни Кенсингтонский дворец пока никак не комментируют ситуацию вокруг The Royal Foundation. В самом фонде заявили, что «идет рассмотрение и никакого решения принято не было».

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благотворителностьБританская королевская семьяКейт МиддлтонМеган Марклпринц ГарриПринц Уильям
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Раскол назрел: принцы Уильям и Гарри с женами прекращают совместную благотворительность
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