Звездные истории

День открытых дверей: поклонники побывали на экскурсии по поместью Меган Маркл и принца Гарри

Над коттеджем принца Гарри и Меган Маркл ежедневно летают самолеты — знаменитый аэропорт Хитроу совсем рядом.

День открытых дверей: поклонники побывали на экскурсии по поместью Меган Маркл и принца Гарри
Принц Гарри и Меган Маркл с сыном Арчи Фото: Eastnews

Фанаты британской королевской семьи во время «дня открытых дверей» смогли заглянуть в жизнь герцога и герцогини Сассекских Гарри и Меган и были возмущены условиями их проживания.

Напомним, принц Гарри и Меган Маркл переехали в коттедж в Фрогморском поместье в Виндзоре в начале мая, еще до рождения Арчи. В рамках благотворительной акции поклонники смогли побродить по поместью и пройти буквально в 10 метрах от жилища герцогов, передает Daily Mail.

Ни Меган, ни Гарри посетители не встретили, но многие из них отмечают, что королевскую чету поселили в «ужасных» условиях — недалеко от поместья находится один из крупнейших аэропортов мира Хитроу, и над коттеджем пары пролетает минимум 14 самолетов в день.

В марте этого года жители Виндзора рассказали, что пассажирский лайнер прошел над поместьем на высоте чуть менее километра, а следующий самолет через полчаса пролетел в 500 метрах от крыш.

Ходили слухи, что Гарри и Меган потратили более 60 тысяч долларов на звукоизоляцию своего нового дома, но поклонники все равно недоумевают, как новорожденному малышу удается уснуть в таких условиях.

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Арчи Харрисон Маунтбэттен ВиндзорБританская королевская семьяМеган Марклпринц Гарри
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День открытых дверей: поклонники побывали на экскурсии по поместью Меган Маркл и принца Гарри
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