Ирина Ортман рассказала, как отлично выглядеть без особых затрат

По словам певицы, стиль - это в первую очередь состояние души, а не комбинация элементов гардероба.

Экс-солистка поп-группы «Тутси» Ирина Ортман стала меньше времени посвящать сцене и больше — семье и близким. После того, как она вышла замуж за сотрудника спецслужб Романа Бабкина, артистка нечасто появляется на светских мероприятиях.

Тем не менее певица продолжает отлично выглядеть и следить за своим внешним видом. Телепрограмма выяснила, как у поп-звезды получается столь гармонично это сочетать.

По словам Ирины, стиль — это в первую очередь состояние души, а не комбинация элементов гардероба.

«Чтобы выглядеть дорого — не обязательно надевать вещи, которые дорого стоят. Одежда может быть совершенно обычных брендов, но опрятной, а девушка должна излучать при этом добрую энергетику и просто быть счастливой», — поделилась она.

В то же время Ирина отметила, что придерживается некоторых правил и ограничений. Так, например, она категорически против меховых изделий и не приемлет этот материал в своей одежде и аксессуарах.