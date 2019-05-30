Интервью Экс-солистка «Тутси» Ирина Ортман: «Я не пропала, а стала больше времени уделять семье»
Интервью

Экс-солистка «Тутси» Ирина Ортман: «Я не пропала, а стала больше времени уделять семье»

Юлия Кирина

Певица рассказала о новом альбоме, любимом домашнем питомце и показала взрослую дочь.

Бывшая солистка группы «Тутси» Ирина Ортман после ухода из коллектива занимается сольной карьерой. Жизнь эстрадной певицы не сотрясают скандалы и громкие истории. Звезду не часто можно встретить и на светских мероприятиях или съемках программ, что для отечественного шоубизнеса – большая редкость. В эксклюзивном интервью порталу Teleprogramma.pro Ортман рассказала, куда пропала, и чем сейчас живет.

Про личную жизнь

О личной жизни исполнительницы известно мало. Ирина Ортман с 2016 года замужем за сотрудником спецслужб Романом Бабкиным.

О своих отношениях певица предпочитает не рассказывать, но для портала Teleprogramma.pro сделала исключение и показала взрослую дочь. С девушкой по имени Лилия певица посетила выставку Александра Васильева.

«Я – не пропала, а стала больше времени уделять семье, – заявила Ирина Ортман. – Я редкий гость на светских мероприятиях, потому что не люблю суету и хочу чаще быть с близкими мне людьми. Иногда с дочерью мужа Лилией делаем исключение и выходим в свет», – рассказала Ортман.

Ирина Ортман с дочерью мужа
Ирина Ортман с дочерью мужа. Фото: PR-агентство «Бедуш & Маренникова»

По словам певицы, она по-прежнему занимается творчеством и выступает на сцене.

«26 апреля у меня вышел новый альбом «Только твоя», готовлю вторую часть этой пластинки, – рассказала Ортман. – Я участвую в благотворительных мероприятиях. Стараюсь рационально использовать время и свои возможности, чтобы это было не в ущерб моей личной жизни».

О стиле

Ирина Ортман считает, что стиль – это не только грамотно составленные вещи, а особое состояние души.

«Чтобы выглядеть дорого — не обязательно надевать вещи, которые дорого стоят. Одежда может быть совершенно обычных брендов, но опрятной, а девушка должна излучать при этом добрую энергетику и просто быть счастливой», – отметила певица.

По словам певицы, стиль – это субъективное понятие. При этом, Ирина Ортман подчеркнула, что категорически не приемлет мех.

О хорошем настроении

Экс-солистка «Тутси» Ирина Ортман считает, что без домашних питомцев ее жизнь была бы не такой интересной. Поэтому каждые выходные она следует ритуалу – гуляет с собакой по кличке Нимба, к которой домочадцы относятся как к члену семьи.

«У нас редкая порода собаки – итальянская кане-корса, – рассказала Ирина. – Собака массивная, ее нужно выгуливать подолгу, чтобы она наращивала мышечную массу».

По словам Ирины Ортман, она всегда пребывает в хорошем расположении духа и старается не унывать. Секрет хорошего настроения, считает певица, в том, чтобы быть оптимистом и не отгораживаться от мира.

«Несмотря на жизненные трудности, нужно ко всему подходить с юмором, улыбаться и не вступать в бесполезные споры», – подытожила звезда.

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Экс-солистка «Тутси» Ирина Ортман: «Я не пропала, а стала больше времени уделять семье»
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