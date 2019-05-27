Крупным планом: Лазарев сделал селфи с 5-летним сыном

Сергей Лазарев в Stories опубликовал свежий снимок, на котором он запечатлен вместе с 5-летним сыном Никитой. Как и шоумен Максим Галкин — исполнитель старается делать все для того, чтобы ребенок не чувствовал себя одиноким и забытым. Ни для кого не секрет, что супруг Примадонны отечественного шоу-бизнеса успевает не только воспитывать детей, но и занимается собственной карьерой. Он ведет сразу несколько ток-шоу, среди которых «Лучше всех!» и «Сегодня вечером» на Первом канале. При этом вечерами Максим вместе с малышами успевает посмотреть мультики и даже собрать конструктор с сыном.

Когда Максима нет дома, о 5-летних близнецах Гарри и Лизе заботиться мама — Алла Пугачева. К слову, Сергею Лазареву воспитывать наследника помогает мама — Валентина Викторовна. Женщина признается: ее внук очень напоминает Сережу в детстве.

По словам самого певца, у сына уже появляются лидерские качества. Он растет непоседливым и немного обидчивым. Своего мальчика Сергей старается растить воспитанным и скромным.. Певец уверен, что это качество особенно украшает человека. Пока малыш ходит в садик, увлекается футболом, танцами и даже изучает английский язык.

Поначалу Лазарев старался уберечь сына от внимания публики. Однако, Никита уже успел побывать на детском празднике дочери Ани Лорак — Софии, познакомился с детьми Максима Галкина и Аллы Пугачевой — Гарри и Лизой.