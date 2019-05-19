Галкин не упустил из виду новые снимки невестки Пугачевой

42-летний Максим Галкин не упустил из виду новые снимки, которые на личной страничке в Instagram разместила 22-летняя невестка Аллы Пугачевой — Алена Краснова. Девушка поделилась с подписчиками кадрами из недавней фотосессии. Модель отдала предпочтение цветочному принту, подобрав к образу широкополую шляпку с лентами.

«Сезон фотографий в цветениях открыт! Ну, а у меня как обычно муки выбора: 1/2?» — обратилась к поклонникам Алена, которая так и не смогла выбрать лучший кадр.

Всего за 12 часов фото девушки набрали порядка 5 тысяч отметок «Нравится». Снимки возлюбленной Никиты Преснякова понравились и шоумену Максиму Галкину, который оставил свой лайк под свежим постом Алены в микроблоге.

Ни для кого не секрет, что телеведущий смог сдружиться даже с экс-супругом Примадонны Филиппом Киркоровым, который до сих пор тесно общается с семьей Аллы Борисовны. Не пропускает семейные праздники и невестка Пугачевой. Напомним, что Максим Галкин вместе с Примадонной присутствовали на свадьбе Алены и Никиты. Для этого им пришлось прервать свой отпуск в Юрмале. Молодые люди поженились еще в 2017 году, однако пока заводить наследников пара не торопится.