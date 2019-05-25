Как две капли воды: Анфиса Чехова поделилась редким фото с мамой

Родственницы сходили вместе на выпускной Соломона в детском садике.

Анфиса Чехова редко показывает родственников, за исключением сына Соломона, на своей странице в соцсети Instagram.

Однако в этот раз телеведущая решила сделать исключение и опубликовала совместное фото с мамой. И повод нашелся подходящий: Анфиса с мамой Натальей сходила на выпускной Соломона в детском саду.

«С мамулькой @natalia_knipper в детском саду, на выпускном у Солика. Похожи?», — подписала снимок телеведущая.

Большинство подписчиков оценили невероятное сходство Анфисы и Натальи Алексеевной и поспешили осыпать обеих женщин комплиментами в комментариях.

«Красотки!», «Очень похожи», «Как две капли воды», «Как же вы с мамой похожи»!, «Да, похожи, очень красивые женщины)», «Молодая мама у вас!! Хороши», «Одно лицо», — отметили поклонники.

Напомним, ранее в программе «Судьба человека» на телеканале «Россия-1» Анфиса Чехова разоткровенничалась и рассказала об издевательствах отца в детстве. Так, например, однажды он заставил ее побриться налысо.