Детские годы: Анфиса Чехова поделилась воспоминаниями об издевательствах отца

Известная телеведущая Анфиса Чехова стала гостьей программы «Судьба человека» на канале «Россия-1». В студии у Бориса Корчевникова она рассказала о непростой обстановке в семье в ее детские годы. Отец и мать звезды постоянно ругались. На этом фоне у нее случился нервный тик. Отец же почему-то решил в тот момент, что девочке очень мешает челка. Он отвел девочку в парикмахерскую, где ее подстригли налысо. В итоге на многих детских снимках Анфиса лысая. Кроме того, отец заставлял Чехову пить кипяток, утверждая, что это очень полезно.

«А потом папа просто ушел из семьи, потому что полюбил другую. Он не платил алиментов, и мама была вынуждена очень много работать. В связи с этим она была всю жизнь очень обижена на мужчин и говорила мне, чтобы я, когда вырасту, не думала рожать, а лучше уж завела собачку. В итоге я росла в такой обстановке, где наблюдалась ярко выраженная неприязнь к мужскому полу», — заявила ведущая.

больше по теме Анфиса Чехова смирилась с реакцией хейтеров на свои снимки Телеведущей приходится сталкиваться как с позитивными комментариями, так и с жесткой критикой.

Когда ныне популярной телеведущей исполнилось 12, ее отец, после восьми лет отсутствия в семье, неожиданно объявился. «У него, знаете, такая была страсть к обучению. Он все время меня пытался чему-то научить, но он не понимал, что я уже выросла и могла соображать самостоятельно. Именно из-за него я очень недоверчиво относилась к мальчикам. К тому времени у меня уже выросла грудь, но мне очень не нравилось, что они пялились на меня», — заявила Анфиса Чехова.

Звезда признала, что из-за неприязни к отцу она с детства хотела сменить фамилию. Ее настоящее имя Александра Корчунова. В итоге, став совершеннолетней, она взяла себе творческий псевдоним Анфиса Чехова. И в ее жизни сразу началась белая полоса.