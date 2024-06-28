Хромченко в «Модном приговоре» назвала самые трендовые платья: «вечеринка в саду», «баллон», «сетка»

«Платье с юбкой-баллоном. Это один из любимых приемов кроя Кристобаля Баленсиаги», - назвала еще один тренд Хромченко. И призвала: «Дамы, носите платья и будет вам счастье и прохлада, потому что летом это действительно лучшая одежда для женщин!»