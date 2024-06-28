Хромченко в «Модном приговоре» назвала самые трендовые платья: «вечеринка в саду», «баллон», «сетка»

Эвелина Хромченко в эфире «Модного приговора» дала ориентир, какие платья сейчас особенно актуальны.
«Какие платья сегодня в моде? Один из трендов, который держится на протяжении нескольких сезонов – это платья с разнообразными разрезами на разных частях тела, в основном сфокусированными в области талии», - поведала ведущая.
Платье с разрезами. Фото: t.me/modniyprigovorofficial
«В тренде романтическое платье, так называемое «вечеринка в саду», в котором можно отправиться на знакомство с матерью жениха, и оно тоже не носит никакого рабочего контекста», - заметила Эвелина.
Платье «вечеринка в саду». Фото: t.me/modniyprigovorofficial
«Еще одно платье нравится девушкам современным, особенности поклонницам клана Кардашьян – это платье в сетку, очень сильный тренд, который пришел к нам из спортивной одежды и очень долго держится на протяжении длительного времени в женских гардеробах», - прокомментировала эксперт моды.
Платье в сетку. Фото: t.me/modniyprigovorofficial
«Платье с юбкой-баллоном. Это один из любимых приемов кроя Кристобаля Баленсиаги», - назвала еще один тренд Хромченко. И призвала: «Дамы, носите платья и будет вам счастье и прохлада, потому что летом это действительно лучшая одежда для женщин!»
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Платье с юбкой-баллоном. Фото: t.me/modniyprigovorofficial
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