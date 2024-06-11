«Очень вытягивает и стройнит!»: Хромченко показала «хитрый» наряд, который крадет лишние сантиметры

Эвелина Хромченко. Фото: ТНТ

Обязательно стоит попробовать примерить такой костюм тем, кто хочет похудеть.

В шоу «Модный приговор» Первого канала был представлен актуальный брючный женский костюм в леопардовой расцветке.

Стилист и ведущий проекта Александр Рогов похвалил этот комплект за легкость и приятную атмосферу отпуска в стиле сафари.

А его соведущая и эксперт моды Эвелина Хромченко заметила, что данный комплект великолепно стройнит благодаря однотонности. И тем, кто хочет выглядеть несколько худее, явно стоит присмотреться к нему.

«Этот монокостюм очень вытягивает и стройнит! Даже без поддержки аксессуарами монокостюм всегда будет держать в тонусе», — сказала эксперт.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Модный костюм. Фото: ТНТ

Читайте также:

Читайте также