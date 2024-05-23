Делаем маникюр по лунному календарю: когда лучше всего в июне идти в салон красоты

Лунный календарь уже давно стал неотъемлемой частью нашей жизни. Многие люди стараются планировать свои дела, исходя из фаз Луны, ведь считается, что они могут оказывать влияние на многие аспекты жизни человека. Один из таких аспектов — уход за ногтями.

Ведический астролог Татьяна Забелло подготовила специальный лунный календарь маникюра и педикюра на июнь 2024 года для сайта Teleprogramma.pro.

По словам Татьяны Забелло, существуют определенные дни, когда проведение процедур по уходу за ногтями будет наиболее благоприятным. В эти дни Луна находится в таком положении, которое способствует укреплению и росту ногтей, а также улучшает общее состояние кожи рук и ног.

К благоприятным дням для маникюра и педикюра относятся: 2, 3, 4 (до 19:30), 6 (с 15:40), 9, 10, 11, 12, 13 (до 19:04), 16, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 26, 27, 30. В эти дни рекомендуется проводить все необходимые процедуры по уходу за ногтями, чтобы получить максимальный эффект.

Однако есть и такие дни в июне, когда лучше воздержаться от проведения подобных процедур. Это: 14, 15, 21, 28 (с 13:58), 29. В эти дни Луна может находиться в таком положении, которое может негативно сказаться на состоянии ногтей и кожи.

Татьяна Забелло желает всем своим читателям счастливой и успешной жизни!