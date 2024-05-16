Хромченко восхитилась джинсами с эффектом стройности: «Мне очень нравится! Скрывает зону живота»

Эвелина Хромченко на шоу Первого канала «Модный приговор». Фото: стоп-кадр программы

Многим дамам совет Эвелины Хромченко будет крайне полезен.

Эвелина Хромченко на шоу Первого канала «Модный приговор» обратила внимание на актуальные серые джинсы с потертостями. Эти брюки из денима обладали непревзойденным эффектом стройности благодаря наличию интересного аксессуара на бедрах.

«Мне очень нравится, как стилисты решили проблему с джинсами. Джинсы, которые вот таким образом вытерты, особенно серого цвета, могут полнить абсолютно любого человека. Но вот эта полубаска – это такая прекрасная вещь, которая полностью скрывает не только паховую зону, но и зону живота», - прокомментировала Хромченко.

Героиня шоу в модных джинсах на проекте Первого канала «Модный приговор». Фото: стоп-кадр программы

По словам Эвелины Хромченко, такая полубаска на джинсах не только великолепно стройнит, но и визуально удлиняет ноги.

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