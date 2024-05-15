Хромченко восхитилась модной курткой цвета мышьяка: «Нужно добавить в гардероб!»

Модный эксперт и ведущая Эвелина Хромченко в эфире программы «Модный приговор» на Первом канале обратила внимание публики на актуальную куртку косуху оттенка мышьяка.
Этот тон весьма неординарен, показывает яркую индивидуальность хозяйки и помогает женщинам привлечь к себе внимание окружающих.
К тому же цвет мышьяка имеет очень интересный ядовитый подтекст, наделяя его носительницу особенным шармом.
«Цвет мышьяка — это слегка разбеленный оттенок мятного, с маленькой каплей серого, в пантоне он называется «арсеникум». Цвет хорош для тех, кому нужно добавить в гардероб немножечко яда в виде лекарства», — прокомментировала Эвелина Хромченко.
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Модная куртка оттенка мышьяка на гостье студии. Фото: кадр программы «Модный приговор» / Первый канал