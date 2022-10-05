Купить раз и навсегда! Хромченко назвала платье, которое никогда не выйдет из моды

Одежда тоже должна быть удачной инвестицией. Многие модницы, которые следят за трендами и не упускают из вида вещи, которым суждено стать хитами, придерживают наряды из так называемой вечной классики. Эта одежда никогда не выйдет из моды, а значит, полностью окупит свою цену. О каких вещах речь? Все подробности в материале сайта Teleprogramma.pro.

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Платье, которое всегда будет оставаться на пике моды, назвала одна из ведущих программы «Модный приговор» Эвелина Хромченко. И за этот наряд представительницы прекрасного пола должны благодарить Коко Шанель.

«Маленькие черные платья из моды не выходили! Представляете, какая хорошая новость?» — говорила Хромченко на шоу Первого канала «Модный приговор».

По мнению ведущей, инвестиция в такие платья — это хорошая мысль. Также всегда актуальны будут всегда ретрокостюмы из бархата.