«Модница недели» на шоу «Маска»: почему наряды Филиппа Киркорова стилист назвала китчем — это провал

«Из всех образов Филиппа Киркорова — это самый китчевый и самый, мягко говоря, противоречивый. С одной стороны, я понимаю его насыщенность и золотой цвет, поскольку это шоу «Маска», на котором приветствуются эпатажные образы. С другой стороны, все-таки даже для «Маски» должен быть определенный стиль.

Меня не смущает золото в фактуре костюма. Тем более, что сейчас в моде именно золотистые, серебристые фактуры. Меня не смущают даже павлиньи хвосты на лацканах пиджака и в «бабочке». Больше всего меня смущает шляпа в фактуре рептилий. Это сочетание с павлиньим пером в декоре костюма смотрится тяжеловато.

Без шляпы будет симпатичнее. И стоит поменять очки на более интересные, в широкой оправе, в стиле Элвиса Пресли, например, чтобы привлечь внимание к лицу и отвлечь от костюма. 3 балла».