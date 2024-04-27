«Модница недели» на шоу «Маска»: почему наряды Филиппа Киркорова стилист назвала китчем — это провал

Тридцатого апреля бессменный председатель жюри шоу «Маска» Филипп Киркоров отметит день рождения. Поп-королю исполнится 57 лет. Чем не повод пристально посмотреть на то, как он выглядит сейчас. В шоу «Маска» на НТВ на протяжении всего пятого сезона Филипп Киркоров демонстрировал яркие образы. Оценить их мы попросили модного эксперта Teleprogramma.pro, культуролога моды Надю Иванову. Спойлер — три образа Киркорова из четырех оказались провальными.
«У Филиппа Киркорова есть определенное амплуа, которое при помощи одежды должно усиливаться и подчеркиваться. Оно должно быть понятно для публики и вызывать определенные обсуждения в массах, что важно для персоны такого уровня, как Филипп Киркоров. Все четыре образа однотипны, это классический вечерний костюм плюс цветовые решения и обилие декора. Образ Филиппа Киркорова в последнее время стал более скучным», — отметила Надя Иванова.
Игра с фактурами
Филипп Киркоров выбрал беспроигрышный вариант — тотальный черный, при этом поиграв фактурами.
«Замечено, что люди творческих профессий очень любят черный цвет. Таким образом они уравновешивают свою энергию, направляя ее на творчество, а не на себя. Этот образ Филиппа Киркорова мне наиболее симпатичен, как человеку творческому. Это и трендово, и универсально с точки зрения цветового решения. Мне нравится, что Филипп Бедросович поиграл с фактурами. Образ смотрится достаточно строго и сдержанно. 10 баллов».
Опасное сочетание
Филипп Киркоров в цветах сочного апельсина, огненно-оранжевых оттенках с черным. Такое сочетание стилисты называют опасным. Почему?
«Филипп Киркоров демонстрирует достаточно сложное цветовое решение. Оранжевый цвет — это составляющая китчевости, яркости, стилистической эмоциональности, которая свойственна имиджу Филиппа Киркорова.
Оранжевый хорошо смотрится на брюнетах, отлично сочетаясь с темным цветом волос. Правда, я не уверена, что микширование черных аксессуаров с рубашкой того же оттенка, — удачное решение.
К тому же, сочетание оранжевого с черным — это цвет максимальной опасности. В природе это цвета тигров, пчел. Словом, это сочетание напрягает, дает не очень положительный импульс. Возможно, поэтому мне, как и большинству зрителей, этот костюм «не зайдет». Я бы выбирала другой оттенок. Например, сейчас один из актуальных трендов — сочетание оранжевого с розовым. Смущает и длина брюк, и то, как они сидят. 6 баллов».
Павлины, рептилии и золото
Этот образ Филиппа Киркорова из сегодняшней подборки наш модный эксперт назвала самым китчевым и противоречивым.
«Из всех образов Филиппа Киркорова — это самый китчевый и самый, мягко говоря, противоречивый. С одной стороны, я понимаю его насыщенность и золотой цвет, поскольку это шоу «Маска», на котором приветствуются эпатажные образы. С другой стороны, все-таки даже для «Маски» должен быть определенный стиль.
Меня не смущает золото в фактуре костюма. Тем более, что сейчас в моде именно золотистые, серебристые фактуры. Меня не смущают даже павлиньи хвосты на лацканах пиджака и в «бабочке». Больше всего меня смущает шляпа в фактуре рептилий. Это сочетание с павлиньим пером в декоре костюма смотрится тяжеловато.
Без шляпы будет симпатичнее. И стоит поменять очки на более интересные, в широкой оправе, в стиле Элвиса Пресли, например, чтобы привлечь внимание к лицу и отвлечь от костюма. 3 балла».
В стиле Шанель
И вновь Филипп Киркоров облачился в классическое и беспроигрышное сочетание — черного и белого. Но и этот образ — провал.
«Здесь мы видим беспроигрышное сочетание черного и белого в стиле Шанель. Меня смущают аксессуары. Их много. Мы видим броши на лацканах, на пиджаке, плюс бант. К тому же, учитывая крупность фигуры Филиппа Киркорова, аксессуары мелковаты. Главное правило аксессуаров – их надо выбирать в соответствие со своей комплекцией. Иначе будет диссонанс, который и присутствует в образе Филиппа Киркорова. Я бы убрала броши или бант под воротником.
И очень странно смотрится сумочка Louis Vuitton в данном сочетании и цветовой комбинации и по размеру. Ощущение, что Филипп Киркоров взял сумку у своей спутницы подержать. Здесь уместнее смотрелся бы клатч, украшенный стразами. Это было бы более уместно, чем маленькая сумка. Аксессуары уже не делятся на мужские и женские. 5 баллов».
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Подводим итоги
Первое место нашего модного пьедестала почета достается черному наряду Филиппа Киркорова. Второе — образу, в котором сочетаются оранжевый и черный. Третье — черно-белому аутфиту в стиле Шанель.
Надя Иванова. Фото: личный архив
Справка Teleprogramma.pro
Надя Иванова — визажист, стилист, культуролог моды. Высшее образование в сфере моды. Факультет культурологии моды Санкт-Петербургского университета культуры и искусства. Опыт в фэшн-сфере больше двадцати лет.