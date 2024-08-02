Красноярский Роспотребнадзор научил, как всегда брать самый вкусный и качественный хлеб с полки

Хлеб — незаменимый продукт на столе россиян. Однако многие привыкли хватать с полки первую попавшуюся буханку, но в красноярском Роспотребнадзоре рассказали, что выбору нужно уделять особое внимание, тогда можно будет всегда есть вкусный и качественный продукт.

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Обязательно следует посмотреть на то, как выглядит хлеб. На нем не должно быть вмятин в мякише, не допускаются комки и пустоты, также влажные участки.

Хорошая буханка всегда возвращает изначально форму при нажатии, она эластичная и пористая.

Чтобы хлеб сохранял свои изначальные свойства пару дней, его нужно хранить в тканевом мешочке или использовать полимерную пленку, хороший вариант — и хлебница, пишет krsk.aif.ru.

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