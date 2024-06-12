Ольга Бузова в скромном наряде выступила на концерте в Новосибирске

Ольга Бузова собрала 20 тысяч зрителей. Фото: соцсети Ольги Бузовой

Ольга Бузова предстала в парке «Арена» в Новосибирске. Она выступила в рамках фестиваля «Блогеры России».

Ольга Бузова часто оказывается в центре внимания. Она не скрывает, что сама подбирает себе наряды для выступлений. Певица недавно попала в конфузную ситуацию. Ее осудили за боди, в котором она выступила на концерте в Уфе в День защиты детей. Позже Ольге Бузовой даже пришлось принести извинения за свой вид. При этом она отметила, что у концерта были возрастные ограничения. 

После этого многие требовали наказать Ольгу Бузову и ввести дресс-код для артистов. Но звезде удалось избежать проблем. на днях она выступила на одном из мероприятий в рамках экономического форума в Санкт-Петербурге. А 12 июня Бузова появилась в Новосибирске, где выступила на Дне России в парке «Арена». 

На этот раз Ольга Бузова предпочла скромный образ. Певица вышла на сцену в черном комбинезоне с декольте. Она собрала волосы в тугой хвост. Артистка исполнила свои песни и размахивала флагом, который взяла в руки во время исполнения хита «Гамбит». 

Из-за Ольги на концерте образовались очереди из людей. Собралось около 20 тысяч зрителей. Артистку встретили очень тепло. 

«Как же вас много тут собралось. Приятно видеть, что вы приезжаете на фестиваль с семьями, с детьми, с друзьями. Ведь мы действительно все — одна большая семья!» — заявила она.

«Не хотелось уезжать! Новосибирск, огромное спасибо за такой теплый прием!», – добавила звезда.

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Ольга Бузова. Фото: соцсети Новости Новосибирска

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