Ольга Бузова в скромном наряде выступила на концерте в Новосибирске

Ольга Бузова часто оказывается в центре внимания. Она не скрывает, что сама подбирает себе наряды для выступлений. Певица недавно попала в конфузную ситуацию. Ее осудили за боди, в котором она выступила на концерте в Уфе в День защиты детей. Позже Ольге Бузовой даже пришлось принести извинения за свой вид. При этом она отметила, что у концерта были возрастные ограничения.
После этого многие требовали наказать Ольгу Бузову и ввести дресс-код для артистов. Но звезде удалось избежать проблем. на днях она выступила на одном из мероприятий в рамках экономического форума в Санкт-Петербурге. А 12 июня Бузова появилась в Новосибирске, где выступила на Дне России в парке «Арена».
На этот раз Ольга Бузова предпочла скромный образ. Певица вышла на сцену в черном комбинезоне с декольте. Она собрала волосы в тугой хвост. Артистка исполнила свои песни и размахивала флагом, который взяла в руки во время исполнения хита «Гамбит».
Из-за Ольги на концерте образовались очереди из людей. Собралось около 20 тысяч зрителей. Артистку встретили очень тепло.
«Как же вас много тут собралось. Приятно видеть, что вы приезжаете на фестиваль с семьями, с детьми, с друзьями. Ведь мы действительно все — одна большая семья!» — заявила она.
«Не хотелось уезжать! Новосибирск, огромное спасибо за такой теплый прием!», – добавила звезда.
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Ольга Бузова. Фото: соцсети Новости Новосибирска
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