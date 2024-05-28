Сергей Безруков приедет в Барнаул с кукольным моноспектаклем

Актер Сергей Безруков станет участником детского фестиваля в Барнауле. Артист пробует себя в кукольном театре, а со своей постановкой к маленьким зрителям приедет в 2025 году.

Барнаул стал одной из региональных площадок фестиваля, как рассказала министр культуры Алтайского края Елена Безрукова.

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Известно, что Большой детский фестиваль впервые состоится в Алтайском крае. В постановке задействован оркестр, который будет аккомпанировать в спектакле «Маленький принц», пишет amic.ru.

Ранее стало известно о том, что Олег Газманов не отказался спеть на одной сцене с маленькими музыкантами из Барнаула. Артист выступил вместе со студией эстрадного искусства «Шоколад».