В Ростове-на-Дону снесли дом, в котором жил выдающийся русский хирург Николай Напалков

В Ростове на территории Нахичевани-на-Дону под снос пошел дом, в котором проживал выдающийся русский хирург Николай Напалков.

Профессор медицины переехал в город в 1915 году и возглавил ростовскую хирургическую клинику. Он также основал Донское хирургическое общество и Северо-Кавказскую службу переливания крови.

Общественник Роман Бочарников, который боролся за сохранение постройки, рассказал, что на доме успели повесить именную табличку, но не хватило времени, чтобы внести объект в число памятников архитектуры.

Ростовские градозащитники планировали подать заявку на присвоение такого статуса, но не успели. Владелец здания нанял тяжелую технику и сравнял здание с землей.

Общественники отмечают, что в Нахичевани много значимых исторических построек, которые находятся под угрозой сноса, не имея статуса памятника.

Ранее жена Валерия Карпина назвала катастрофой состояние дорог в Ростове-на-Дону.

Источник: Telegram-канал Don Mash.