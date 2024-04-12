Жена Карпина назвала катастрофой состояние дорог в Ростове-на-Дону

Жена главного тренера сборной России Валерия Карпина проехалась по Ростову-на-Дону и не смогла сдержать свои эмоции — высказалась о состоянии асфальта.

Она сделала это в своих социальных сетях. Обошлась и без десятибалльной шкалы.

«Катастрофа!» — отрезала Дарья.

Ее также попросили сравнить наши дороги с эстонскими.

«Зачем сравнивать с Эстонией? Достаточно сравнить с Москвой и Питером», — продолжила она в своих социальных сетях.

Пока жена Карпина рассказывала об убитых дорогах, в городе отменили шашлыки. Их не удастся пожарить тем, кто планировал выбраться на природу в майские праздники. Дело в том, что в регионе начался пожароопасный сезон, поэтому в лесополосе нельзя разводить открытый огонь.

Это стоит учитывать и тем, кто отправляется на дачу, чтобы убрать сухую траву и листву, оставшуюся с прошлого года, предупредили в мэрии.