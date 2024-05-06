В Сочи перестал работать последний горнолыжный курорт

Горнолыжный сезон в Краснодарском крае завершился ярким спортивным фестивалем. Он прошел в живописной долине «Цирк-2». Главной идеей мероприятия стала гармоничная коллаборация зимних видов спорта и летних развлечений.

На высоте в две тысячи метров над уровнем моря оборудовали великолепный белоснежный бассейн, предназначенный для скольжения на лыжах и сноубордах. Его площадь составила почти сто квадратных метров. В течение пяти дней участники фестиваля не только наслаждались катанием в сноупарке и по специально подготовленным трассам, но и принимали солнечные ванны на удобных лежаках.

Курорт «Красная Поляна» последним перестал пускать отдыхающих на свои склоны. «Роза Хутор» и «Газпром Поляна» закрыли горнолыжный сезон еще в прошлом месяце.

Известно, что за зимний сезон курорт посетили 750 тысяч гостей.

Ранее в Сочи голодных туристов призывают научиться отличать обычную землянику от ложной.

Источник: smotrim.ru.