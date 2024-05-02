Участница «Фабрики звезд» Рыженкова перегрызла пуповину, рожая в туалете московского кафе

Участница «Фабрики звезд» Арина Рыженкова шокировала зрителей программы «Звезды сошлись» телеканала НТВ.

В тот день, когда ее сыну суждено было появиться на свет, она находилась в кафетерии Москвы. У девушки был поздний срок беременности. Внезапно, почувствовав, что у нее отошли воды, а головка малыша начала выходить наружу, она зашла в ближайший туалет.

Не растерявшись, Арина приняла решение не ждать прибытия скорой помощи — начала рожать самостоятельно. Расстелив на полу свои вещи, она родила, к счастью, успешно.

Как объясняет сама мама, она не испытывала сильной боли благодаря тому, что заранее планировала домашние роды и была хорошо подготовлена к этому процессу.

Когда в московское кафе прибыли медицинские работники и полиция, они попытались забрать новорожденного, однако Арина не хотела расставаться со своим малышом.

«В тот момент я была в благоговейном состоянии духа. Я чувствовала, что знаю, что делать!» — поделилась мать.

Последующая беседа с психиатром не выявила никаких отклонений, и вскоре малыш воссоединился со своей матерью.

Напомним, Арина Рыженкова принимала участие в проекте «Фабрика звезд» в 2005 году.

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