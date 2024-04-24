Москвич на «Давай поженимся!» пересмотрел всех невест свахи и выбрал редактора шоу

Москвич Сергей, пришедший на шоу «Давай поженимся!» Первого канала, пересмотрел всех невест, подобранных свахой Розой Сябитовой, а потом сказал, что выбирает редактора программы Ольгу.

С участницами передачи он был деликатным, но ни одной не выразил явной симпатии.

«Я выбрал девушку, но, к сожалению, она сейчас не в студии. Она редактор, ее зовут Ольга. Я хотел пригласить ее на сцену», — сказал Сергей.

Ведущая Лариса Гузеева заявила, что уже не первый раз после собеседования жених выбирает кого-то из сотрудниц телеканала.

«А вы знаете, сколько у нас уже пар сложилось. Приходят парни, а потом становятся мужьями. Оль, приходи в студию в трениках — какая есть», — сказала она.

Сотрудница Первого канала призналась, что свободна, но жениха пока может рассмотреть только для общения.

Гузеева сразу же отметила, что все браки, которые заключались на программе за 15 лет, счастливые и крепкие.

Ольга согласилась дать шанс Сергею. Пришедшие же невесты так и остались сидеть в своих комнатах.