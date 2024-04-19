Xzibit смиксовал трек красноярской группы OTYKEN

Американский рэпер Xzibit решил поработать с этнической группой OTYKEN из Красноярска. Музыканты вместе записали трек, а потом выпустили и клип.

Xzibit обработал оригинальный трек OTYKEN под названием «Belief», выпущенный в декабре 2023 года. В него он вставил несколько своих куплетов. Рэпер поделился мнением о музыке группы, отметив, что ему нравится их коллаборация.

Ремикс был сведен в Лос-Анджелесе, он получил более привычное хип-хоп звучание.

Xzibit сам захотел отправиться в Сибирь для съемок совместного клипа. Американский музыкант рассказал, что мечтал покататься на собачьих упряжках и научиться горловому пению, пишет ngs24.ru.

Ранее стало известно о том, что 8 июня в Красноярск на VK Fest приедут топовые российские исполнители. Площадкой станет остров Татышев. Для своих поклонников споют Баста, Mary Gu, Instasamka, приглашены и другие музыканты.