Туристический эксперт научила экономить на летнем отдыхе в Сочи

Эксперт по индивидуальному туризму Рузана Анчек поделилась полезными советами о том, как провести отдых в Сочи с максимальной экономией.

Один из часто встречающихся просчетов туристов — ошибка при выборе отеля. Из-за особенностей рельефа местности путь до моря может оказаться гораздо сложнее, чем ожидалось. Некоторые путешественники вынуждены тратить дополнительные средства на такси, чтобы добраться до пляжа. Поэтому важно заранее изучить карту отеля и уточнить, как выглядит дорога до пляжа.

Рузана Анчек также рекомендует обратить внимание на даты культурных мероприятий при планировании отпуска. В период фестивалей и праздников стоимость проживания и услуг значительно возрастает.

Стоит изучить прейскуранты на платных пляжах. Иногда отдых там оказывается выгоднее, чем ежедневная аренда лежаков и зонтиков на бесплатных пляжах.

Специалист рекомендовала посещать местные рынки, где зачастую приятные цены на овощи и фрукты.

Ранее туристам рассказали обо всех плюсах отдыха на окраинах Сочи. Многие путешественники стараются заселяться именно в гостевые дома на периферии. Преимущество не только в тишине, к примеру, еще на окраинах города-курорта море гораздо чище.

Источник: «Лента.ру».